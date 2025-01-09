Kütahya'da Ormanda Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Kütahya'nın Sırören köyünde ormana gitmek üzere evinden çıkan 48 yaşındaki Yücel Aktoklu, uzun süre haber alınamayınca jandarma tarafından arandı. Akşam saatlerinde ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya merkeze bağlı Sırören köyünde yaşayan 48 yaşındaki Yücel Aktoklu, dün sabah ormana gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde Aktoklu'nun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Aktoklu'nun cenazesi otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağını belirtti. - KÜTAHYA