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Kütahya'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ormanlık alanlara giriş yasağını kontrol ediyor, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunuyor. Jandarma asayiş faaliyetlerinin yanında orman yangınlarının önlenmesi açısından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine de bu konuda gerekli desteği veriyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm sahalarda Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaz boyunca denetimlerine devam edeceğe belirtildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ormanlık alanlara giriş yasağını kontrol ediyor, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunuyor.

Jandarma asayiş faaliyetlerinin yanında orman yangınlarının önlenmesi açısından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine de bu konuda gerekli desteği veriyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm sahalarda Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaz boyunca denetimlerine devam edeceğe belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kütahya Çevre Güvenlik Doğa 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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