Kütahya'da orman yangınları ile mücadele tedbirleri Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nca orman yangınları ile mücadele çerçevesinde ormanlık alan içerisinde, piknik alanlarında ve ormana giriş noktalarında Asayiş ve Trafik ekipleriyle önleyici kolluk devriyesi icra edildiği bildirildi. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nca orman yangınları ile mücadele çerçevesinde ormanlık alan içerisinde, piknik alanlarında ve ormana giriş noktalarında Asayiş ve Trafik ekipleriyle önleyici kolluk devriyesi icra edildiği bildirildi. Asayiş ve Trafik ekipleriyle 13 ayrı noktada gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında piknik alanlarındaki vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirilerek farkındalık oluşturuldu. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kütahya'da orman yangınları ile mücadele tedbirleri - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.