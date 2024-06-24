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Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Akçemiç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kütahya'nın Akçemiç köyü yakılarındaki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Güroluk mevkiindeki ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ilk müdahale ekibi, arazöz, su ikmal aracı, iki helikopter, itfaiye araçları sevk edildi.

Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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