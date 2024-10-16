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Kütahya'da Orman Yangını: 2 Hektar Orman ve 6 Hektar Zirai Alan Zarar Gördü

Kütahya'da Orman Yangını: 2 Hektar Orman ve 6 Hektar Zirai Alan Zarar Gördü
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık ve 6 hektar zirai alan zarar gördü. Yangın, köylülerin ihbarı üzerine yapılan çalışmalarla kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık ve 6 hektar zirai alan zarar gördü

İlçeye bağlı Karbasan köyü Asiye Pınarı mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliğinden bölgeye 3 arazöz, 2 su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabaları sonucu yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangınında yaklaşık 2 hektar ormanlık ve 6 hektar zirai alan zarar gördü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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