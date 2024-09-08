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Kütahya'da orman yangını

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam Köyü yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve uçaklar müdahale etti. Yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı ve 2 hektarlık alanda etkili oldu.

Kütahya'da orman yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam Köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve 3 uçak müdahale etti. Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangının 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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