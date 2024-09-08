Kütahya'da orman yangını
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam Köyü yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve uçaklar müdahale etti. Yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı ve 2 hektarlık alanda etkili oldu.
Kütahya'da orman yangını
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam Köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve 3 uçak müdahale etti. Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Yangının 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.