Kütahya'da orman yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam Köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve 3 uçak müdahale etti. Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangının 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.