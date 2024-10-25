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Kütahya'da Orman Emvali Araçlarına Mobil Denetim

Kütahya'da Orman Emvali Araçlarına Mobil Denetim
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Kütahya genelinde gerçekleştirilen mobil denetimlerde orman emvali yüklü 45 araç kontrol edildi. Denetimler, orman kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapıldı.

Kütahya genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen orman emvali yüklü araçlara yönelik 24 noktadaki mobil denetimlerde 45 araç kontrol edildi.

Ormanların korunması ve orman kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, tüm Türkiye geneli ile birlikte Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce eş zamanlı olarak mobil kontrol noktalarında orman emvali yüklü araçlar kontrol edildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimler çerçevesinde Bölge Müdürlüğü genelinde 24 mobil noktada 45 araç kontrol edildi. Mobil kontörlere Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle, Taner Nişancı, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı. Mobil kontrollere İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Mobil kontrollerin tüm İşletme Müdürlüklerinde devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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