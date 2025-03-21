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Kütahya'da Organize Suç Operasyonu: 7 Gözaltı

Kütahya'da Organize Suç Operasyonu: 7 Gözaltı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 'Nitelikli Yağma ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. İlgili ekipler, organize suç örgütü liderliği iddialarını araştırırken, çok sayıda suç aleti ve dijital materyal ele geçirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli Yağma ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan incelemelerde, Ç.M. ve O.M. isimli şahısların organize suç örgütü liderliğini yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda Kütahya'nın Gediz ilçesi, Uşak ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.M., O.M., İ.M., O.M., D.Y., O.T. ve F.M. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 80 adet senet, 8 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, Şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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