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Kütahya'da önleyici hırsızlık uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

6 Aralık 2023 09:40 Son Güncelleme: 09:42 Abone Ol

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 14 adet sentetik ecza hap ve 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahısların sorgusu ve GBT kontrolü yapıldı.