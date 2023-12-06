Kütahya'da önleyici hırsızlık uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 14 adet sentetik ecza hap ve 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahısların sorgusu ve GBT kontrolü yapıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, önleyici hırsızlık uygulamasında 14 adet sentetik ecza hap ve 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Saray Mahallesi, Servi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Lala HüseyinPaşa Mahallesi, Meydan Mahallesi, Akkent Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Vefa Mahallesi, Eskişehir Çevre Yolu Eski Tekel Binasında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde mala karşı işlenen suçlara yönelik önleyici hırsızlık uygulamasında, 77 şahıs ve 38 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 3 şahıstan toplam 14 adet sentetik ecza hap ve 1 şahıstan 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi. - KÜTAHYA