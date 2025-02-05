Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

Kütahya'da Okul Servis Araçlarına Özel Denetim Yapıldı

Kütahya'da Okul Servis Araçlarına Özel Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, okul çağındaki çocukların güvenli yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerle, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerinin artırılması ve trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, okul çağındaki çocukların güvenli yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yetkililer, Trafik Jandarması timlerinin katılımıyla okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetim icra edildiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Olaylı maç Meclis gündemine taşındı
img

Belediye meclisi kürsüsünden AK Partili vekile "Haydut" dedi
img

Ölümden dönen Ayşenur Yazıcı, yaşadıklarını anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Sıla bebek davasında anne ve istismarcı gün yüzü göremeyecek! İşte istenen cezalar

Sıla bebek davasında anne ve istismarcı gün yüzü göremeyecek
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze'de katliama kaldığı yerden devam edecek

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.