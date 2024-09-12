Kütahya'da Okul Servis Araçlarına Özel Denetim

Kütahya'da okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması amacıyla trafik ekiplerince okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetlenen 82 okul servis aracından eksikliği tespit edilen 7 araca toplam 11 bin 645 TL tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulandı. - KÜTAHYA