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Kütahya'da Okul Servis Araçlarına Güvenlik Denetimi

Kütahya'da Okul Servis Araçlarına Güvenlik Denetimi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, okul çağındaki çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla servis araçları ve sürücülerini denetledi. Denetimlerin, olası trafik kazalarını önlemek için düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, okul çağındaki çocukların güvenli yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel bir denetim gerçekleştirdi.

Trafik Jandarması timlerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini artırmak, muhtemel trafik kazalarını önlemek ve denetim yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu yükseltmek hedeflendi. Yetkililer, denetimlerin çocukların huzur ve güvenliğini öncelik alarak düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Okul servis araçlarının trafik kurallarına uyumunu sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmaların, servis kazalarının en aza indirilmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Denetimlere ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, öğrenci taşımacılığı yapan tüm servis araçlarına yönelik kontrollerin devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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