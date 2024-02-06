Kütahya'da okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından sorumluluk bölgesinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

2023-2024 Yılı Eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinin bitmesi ve okulların açılmasıyla birlikte çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması ve eğitim, öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, sorumluluk bölgesinde bulunan Adile Zeyyat Şora İlk ve Ortaokulu ziyaret edilerek, Asayiş ve Trafik Timleriyle birlikte okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. - KÜTAHYA