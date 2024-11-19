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Kütahya'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Kütahya'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile trafik ekipleri, Halime Erkan İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili eğitim düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını amaçlıyor.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde yer alan Halime Erkan İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik güvenliği konusunda eğitim verdi. Eğitim kapsamında, çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları, servis sürücülerinin dikkat seviyelerinin artırılması ve öğrencilerin suç ile zararlı alışkanlıklardan korunması konuları ele alındı.

Etkinliğin, öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağlarken eğitim-öğretim hayatının huzur ve güven içinde sürdürülmesine destek olması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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