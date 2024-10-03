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Kütahya'da Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Kütahya'da Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
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Kütahya'da bir öğrenci, yiyecek boğulması sonucu nefes almakta güçlük çekerken okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Kütahya'da soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi yemek yiyen 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki R.D.'nin nefes borusunu yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi ilk önce yemekhane görevlileri müdahale etti. Görevliler bunda başarılı olamayınca durumu okul müdürüne bildirdi. Kısa sürede yemekhaneye gelen Okul Müdürü Ahmet Hamdi Karamete, nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

Yaşanan panik ve öğrencinin Heimlich manevrasıyla kurtarılma anları yemekhanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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