Kütahya'da Nisan Ayında Çok Sayıda Trafik Kazası

Kütahya'da Nisan Ayında Çok Sayıda Trafik Kazası
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Kütahya'da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Dikkatsizlik, aşırı hız ve hatalı çıkışlar kazaların başlıca sebepleri arasında yer aldı. Onlarca kişinin yaralandığı kazalarda, yaya geçidinde bir gencin de hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı bildirildi.

Kütahya'da meydana gelen çok sayıda trafik kazaları saniye saniye Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kütahya'da Nisan ayında meydana gelen kazalarda onlarca kişi yaralandı. Kameralara yansıyan kazalarda, dikkatsizlik, aşırı hız ve hatalı çıkış öne çıktı. Sanayi kavşağında meydana gelen kazaların hatalı çıkış sebebiyle gerçekleştiği görüldü. Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir genç, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak yaralandı. Diğer kazalarda ise dikkatsizlik ve takip mesafesinin korunmaması dikkat çekti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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