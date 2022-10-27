Kütahya'da 'Nefes -2' operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca düzenlenen Nefes-2 operasyonu çerçevesinde Kütahya Şube Müdürlüğünce il merkezinde bir iş yerinde, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca düzenlenen Nefes-2 operasyonu çerçevesinde Kütahya Şube Müdürlüğünce il merkezinde bir iş yerinde, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca düzenlenen Nefes -2 operasyonu çerçevesinde Şube Müdürlüğümüzce il merkezimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, Alipaşa Mahallesinde bir iş yerinde, 4 bin 420 adet (221 paket) dolu makaron, 3 adet elektronik sigara, 43,02 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 21 bin 800 adet içi boş makaron, 9,4 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ve 74 paket sigara kağıdı ele geçirildi" denildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA