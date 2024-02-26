Kütahya'da Narkotik Suçlardan 6 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da 1 haftada narkotik suçlardan yakalanan 48 kişiden 6'sı tutuklandı. Yılbaşından bu yana tutuklanan şahıs sayısı 36'ya ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünün 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında il genelinde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen 31 operasyonda yakalanan 48 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl genelinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklu şahıs sayısı 36 oldu.

Operasyonlarda suç unsuru olarak, 196,93 gram bonzai, 160,93 gram metamfetamin, 109 gram esrar, 159 gram kokain,14 adet ecstasy, 34 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Narkotik konularından aranması olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanırken ve bu şahıslardan 3'ü serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı.

Ayrıca farkındalık çalışmaları çerçevesinde yapılan 10 Narkoanne faaliyetinde 170 kişiye ulaşılarak bilgilendirmeler yapıldı. - KÜTAHYA