Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Narkoalan uygulamasında, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 116 şahıs ve 37 araç sorgulandı ve 12.05 gram metamfetamin, 267 adet sentetik ecza, 0.79 gram sentetik kannabinoid ve 6 adet payp bulundu. İşyerinde bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen Narkoalan uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7 ekip 16 personel ile sokak satıcılarına yönelik Narkoalan uygulamasında, Osmangazi, Fuatpaşa, Gaybiefendi, Meydan ve İstiklal Mahallelerini kapsayacak şekilde yapılan çalışmalarda,116 şahıs ve 37 araç sorgulandı. Uygulamada, 12.05 gram metamfetamin, 267 adet sentetik ecza, 0,79 gram sentetik kannabinoid ve 6 adet payp ele geçirildi.

İşyerinde bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title