Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 21 Kişi Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 230 şahıstan 21'i tutuklandı.

2023 yılı Aralık gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde 160 olayda yakalanan 230 şahıstan 21'i tutuklandı, 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 750 gram sentetik kannabinoid, 39 gram esrar, 374 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 11 gram afyon sakızı, 2 bin 924 adet sentetik ecza hap ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. - KÜTAHYA