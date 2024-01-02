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Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 21 Kişi Tutuklandı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 230 şahıstan 21'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 230 şahıstan 21'i tutuklandı.

2023 yılı Aralık gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde 160 olayda yakalanan 230 şahıstan 21'i tutuklandı, 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 750 gram sentetik kannabinoid, 39 gram esrar, 374 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 11 gram afyon sakızı, 2 bin 924 adet sentetik ecza hap ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Aralık Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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