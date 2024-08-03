Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 17 Kişi Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Temmuz ayında, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 179 şahıstan 17'si tutuklandı.

2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde 94 olayda yakalanan 179 şahıstan 17'si tutuklanırken, yapılan çalışmalarda, 10 bin 90 gram eroin, 91.54 gram metamfetamin, 44,32 gram esrar, 91.81 gram bonzai, 2 bin 76 adet sentetik ecza, 195 bin 53 adet ecstasy ve 111.73 gram kokain ele geçirildi.

Yılbaşından itibaren il genelinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklu şahıs sayısı 117 oldu. - KÜTAHYA