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Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 1 Tutuklama

5 Aralık 2023 10:24 Son Güncelleme: 10:26 Abone Ol

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan narkotik operasyonunda 48 şahıs yakalandı. Operasyonda 1 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda bonzai, esrar, metamfetamin, ecstasy ve sentetik ecza ele geçirildi.