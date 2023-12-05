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Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 1 Tutuklama

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan narkotik operasyonunda 48 şahıs yakalandı. Operasyonda 1 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda bonzai, esrar, metamfetamin, ecstasy ve sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde il genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında yakalanan 48 şahıstan 1'i tutuklandı, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Kasım - 03 Aralık 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 28 olayda yakalanan 48 şahıstan 1'i tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak,19,29 gram bonzai, 496,11 gram esrar, 41,41 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy ve 26 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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