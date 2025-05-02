Kütahya'da Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durdurulan iki şüphelinin üzeri arandı. Yapılan kontrollerde şüpheliler K.T.K. ve Ö.Y.T.'nin üzerinde 84 gram toz halinde ve 10 gram paketlenmiş (20 parça) kokain bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA