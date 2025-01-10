Kütahya'da Müstakil Ev Yangında Kül Oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Tavşanlı'ya 40 kilometre uzaklıktaki Balıköy Beldesi Çıvgalar Mahallesi'nde Levent S.'ye ait müstakil evde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını gören mahalle halkının ihbarı üzerine Tavşanlı ilçesi ve Bursa ili Harmancık ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA