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Kütahya'da Müstakil Ev Yangında Kül Oldu

Kütahya'da Müstakil Ev Yangında Kül Oldu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Tavşanlı'ya 40 kilometre uzaklıktaki Balıköy Beldesi Çıvgalar Mahallesi'nde Levent S.'ye ait müstakil evde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını gören mahalle halkının ihbarı üzerine Tavşanlı ilçesi ve Bursa ili Harmancık ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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