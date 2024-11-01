Kütahya'da Motosikletli Polisler Metamfetamin Ele Geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, 2,20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, C.T (41) isimli şahsın yapılan üst aramasında, montunun sol cep kısmında, 2,20 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA