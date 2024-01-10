Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst ve çevre aramasında 1.24 gram bonzai ve 0.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Ziraat Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.T. (25) isimli şahsın yapılan üst ve çevre aramasında, 1.24 gram bonzai ve 0.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA