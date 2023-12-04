Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında 2 adet sentetik ecza hap ve 4 adet ekstazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta 1.09 gram bonzai ve 14 adet 'galara' isimli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Osmangazi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.B.(27) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, F.U.(27) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 1.09 gram bonzai ve 14 adet 'galara' isimli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA