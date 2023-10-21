Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 22,20 gram esrar ve 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 22,20 gram esrar ve 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.E. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, İ.E. (50) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 2 parça halinde 22,20 gram esrar ve 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA