Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan aramada 6 adet uyuşturucu ekstazi hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde bir kişinin bulunduğu araçta 1.61 gram metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Saray Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.G.S. (39) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 1.61 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa