Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde bir kişinin bulunduğu araçta 1.61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Saray Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.G.S. (39) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 1.61 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA