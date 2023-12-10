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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Ruhsatsız Tüfek ve Fişek Ele Geçirildi

10 Aralık 2023 06:36 Son Güncelleme: 06:38 Abone Ol

Kütahya'da yapılan bir ihbar sonucunda motosikletli polis timleri tarafından 17 yaşındaki bir şahsın üzerinde ruhsatsız bir tüfek ve 46 adet fişek bulundu.