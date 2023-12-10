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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Ruhsatsız Tüfek ve Fişek Ele Geçirildi

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Kütahya'da yapılan bir ihbar sonucunda motosikletli polis timleri tarafından 17 yaşındaki bir şahsın üzerinde ruhsatsız bir tüfek ve 46 adet fişek bulundu.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 17 yaşındaki şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tüfek ve 46 adet fişek ele geçirildi.

Merkez Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi üzerinde ateşli silah sesi olduğu yönündeki ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin yakın adreste yaptığı çalışmalar sonucu Sultanbağı Caddesi üzerinde yaya halindeki Y.K. (17) isimli şahsın elinde bulundurduğu,1 adet ruhsatsız tüfek ve 46 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K. (17) ve beraberindeki eşi F.K. (16) gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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