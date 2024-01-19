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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

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Kütahya'da yapılan bir üst aramasında, bir kişiden 1,36 gram metamfetamin ve bir adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, 1,36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Yunus Emre Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.C. (21) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 parça halinde 1,36 gram metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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