Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, 1,36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Yunus Emre Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.C. (21) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 parça halinde 1,36 gram metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA