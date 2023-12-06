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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

6 Aralık 2023 09:44 Son Güncelleme: 09:46 Abone Ol

Kütahya'da yapılan bir üst aramasında, motosikletli polis timleri tarafından bir şahsın üzerinde 0.45 gram metamfetamin bulundu. Şahıs gözaltına alındı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.