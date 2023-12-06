Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi
Kütahya'da yapılan bir üst aramasında, motosikletli polis timleri tarafından bir şahsın üzerinde 0.45 gram metamfetamin bulundu. Şahıs gözaltına alındı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.45 gram metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Vefa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S.S. (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında 0.45 gram metamfetamin ele geçirildi
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA