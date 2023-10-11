Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir kişinin üzerinde 1.13 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan motosikletli bir kişinin üzerinde, 1.13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.İ.K. (29) isimli şahsın sevk ve idaresindeki motosiklette ve şahsın yapılan üst aramasında, 1.13 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA