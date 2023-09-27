Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Bahçelievler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, K.Ç. (22) isimli şahsın yapılan üst aramasında 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.