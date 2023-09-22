Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi
Kütahya'da motosikletli polis timleri tarafından yapılan operasyonda üzerinde satışa hazır vaziyette 7.7 gram metamfetamin ele geçirilen şahıs tutuklandı.
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince üzerinde satışa hazır vaziyette toplam 7.7 gram metamfetamin ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerince Cedit Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durdurulan G.K. isimli şahıs üzerinden 10 adet eşit şekilde satışa hazır vaziyette toplamda 7.7 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın evinde aramada, uyuşturucu sattığı kişileri yazdığı not kağıdı ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA