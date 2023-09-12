Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, M.D. ve F.Ç. isimli şahısların üzerinde toplam 4.34 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki kişinin üzerinde toplam 4.34 gram metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Ziraat Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (22) ve F.Ç. (29) isimli şahısların yapılan üst ve çevre aramasında, 4.02 gram ve 0.32 gram olmak üzere iki parça halinde metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa