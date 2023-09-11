Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üzerinde yapılan aramada 0.22 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üzerinde 0.22 gram metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.K. (25) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.22 gram metamfetamin ele geçirildi
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa