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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üzerinde yapılan aramada 0.22 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üzerinde 0.22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.K. (25) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.22 gram metamfetamin ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Kütahya Polis 3. Sayfa Haberler

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