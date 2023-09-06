Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 8.17 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 1 kişinin üzerinde 0.58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Cemalettin Mahallesinde yapılan çalışmalarda, B.Ş. (29) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 parça halinde 0.35 gram metamfetamin, ayrıca tütünle karıştırılmış 0.23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA