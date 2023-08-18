Haberler

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin bulunduğu araçta ve şahsın yapılan üst aramasında 0,66 gr metamfetamin ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.T. (26) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında 0,66 gr metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin bulunduğu araçta ve şahsın yapılan üst aramasında 0,66 gr metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.T. (26) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında 0,66 gr metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

title