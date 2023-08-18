Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin bulunduğu araçta ve şahsın yapılan üst aramasında 0,66 gr metamfetamin ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.T. (26) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında 0,66 gr metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.