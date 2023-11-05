Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 2.04 gram esrar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.T. (33) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 parça halinde 2.04 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta yapılan aramada, 0.76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.İ.K. (29) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 0.76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA