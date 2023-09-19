Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan üst aramada, 0.28 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yoklama kaçağı bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.28 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.F. A. (26) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.28 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

M.F. A.'nın yapılan GBT kontrolünde yoklama kaçağı olarak aranıyor kaydı olduğu belirlenerek hakkında gerekli tutanak tanzim edildi. - KÜTAHYA