Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 500 Paket Makaron Sigara Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üst ve eşya aramasında, 500 paket içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Ö.E. isimli şahsın üst ve eşya aramasında, 500 paket (10 bin adet) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KÜTAHYA