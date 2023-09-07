Haberler

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 5,63 gram esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta 5,63 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta 5,63 gram esrar ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S.K. (28) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, S.K. (28) ve H.T. (70) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, iki parça halinde 5,63 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Kütahya Polis 3. Sayfa Haberler

title