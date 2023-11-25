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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 şahsın üst aramasında bonzai ele geçirildi

Kütahya'da yapılan çalışmalarda, Motosikletli Polis Timleri tarafından E.A. ve Ü.G. isimli şahısların üst ve çevre aramasında 2.56 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.