Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 şahsın üst aramasında bonzai ele geçirildi
Son Güncelleme:
Kütahya'da yapılan çalışmalarda, Motosikletli Polis Timleri tarafından E.A. ve Ü.G. isimli şahısların üst ve çevre aramasında 2.56 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 3.40 gram esrar ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Osmangazi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Y.Ç. (22) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3.40 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa