Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, 9 suç kaydı bulunan Y.Y. (35) isimli şahsın yapılan üst aramasında, montunun sağ üst cebinden 1,19 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA