Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Metamfetamin Buldu

Kütahya'da yapılan çalışmalarda, Motosikletli Polis Timleri bir kişinin üstünde 0.72 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri, bir kişinin üstünde 0.72 gram metamfetamin buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Ali Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, E.Z. (19) isimli şahsın yapılan üst aramasında, iki parça halinde 0.72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA