Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri 4,18 gram bonzai ele geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta, 4,18 gram bonzai ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Maruf Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.Ç. (19) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, İ.T. (19), H.H.Ç. (24) ve Y.Y. (21) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, iki parça halinde 4,18 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA