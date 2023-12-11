Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri 1 Haftada 8 Narkotik Yakalaması Gerçekleştirdi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 1 haftada 8 narkotik yakalaması gerçekleştirildi. Yakalamalar sonucunda metamfetamin, esrar, bonzai, sentetik ecza hap, ruhsatsız tüfek, fişek, kesici alet ve aranan şahıslar ile yakalanan toplam 750 şahıs sorgulandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Büro Amirliğince 1 haftada 8 narkotik yakalaması gerçekleştirildiği bildirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince 3-9 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 8 narkotik yakalaması yapıldı. 0,45 gram metamfetamin, 3,69 gram esrar, 2,74 gram bonzai, 83 adet sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tüfek, 46 adet fişek, 8 kesici alet, 4 aranan şahıs, 5 yoklama kaçağı ve 1 hacizli yakalamalı araç yakalandı. Toplamda 750 şahıs sorgulandı. - KÜTAHYA