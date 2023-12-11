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Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri 1 Haftada 8 Narkotik Yakalaması Gerçekleştirdi

11 Aralık 2023 08:25 Son Güncelleme: 08:27 Abone Ol

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 1 haftada 8 narkotik yakalaması gerçekleştirildi. Yakalamalar sonucunda metamfetamin, esrar, bonzai, sentetik ecza hap, ruhsatsız tüfek, fişek, kesici alet ve aranan şahıslar ile yakalanan toplam 750 şahıs sorgulandı.