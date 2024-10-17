Kütahya'da Motosikletli Polis Ekipleri Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi, şahıslar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Yunus Emre Mahallesinde yapılan çalışmalarda, F.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki, 4 adet suç kaydı mevcut M.K. (19) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, aracın sağ ön yolcu koltuğunun altındaki paspasta, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, F.Y. (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında, montunun sol iç cebinden 4 şerit halinde 55 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA