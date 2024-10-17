Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Motosikletli Polis Ekipleri Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Ekipleri Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu. İki şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi, şahıslar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Yunus Emre Mahallesinde yapılan çalışmalarda, F.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki, 4 adet suç kaydı mevcut M.K. (19) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, aracın sağ ön yolcu koltuğunun altındaki paspasta, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, F.Y. (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında, montunun sol iç cebinden 4 şerit halinde 55 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Güncel

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri! DOLUNAY SAAT KAÇTA? Koç Dolunay'ının burçlara etkileri neler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir? DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler… Semih Çelik'in hastane raporları Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu! Kayseri hava durumu 17 Ekim | Bugün Kayseri'ye kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu! 17 Ekim Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (17 Ekim) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki Liam Payne neden intihar etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.