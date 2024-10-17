Kütahya'da Motosikletli Polis Ekipleri Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirdi
Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu. İki şahıs gözaltına alındı.
Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi, şahıslar gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Yunus Emre Mahallesinde yapılan çalışmalarda, F.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki, 4 adet suç kaydı mevcut M.K. (19) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, aracın sağ ön yolcu koltuğunun altındaki paspasta, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, F.Y. (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında, montunun sol iç cebinden 4 şerit halinde 55 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA