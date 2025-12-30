Kütahya'da kuryeye yaya geçidinde otomobil çarptı
Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'nde, yaya geçidinden geçen motosikletli kuryeye otomobil çarptı. Kazada kurye hafif yaralı olarak kurtuldu.
Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden geçmekte olan motosikletli kurye otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yaya geçidinden geçen motosikletli kuryeye çarptı. Meydana gelen kaza, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gerekli kontrolleri yapıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA